Балашиха, Московская область, , 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой номинальных хозяев со счетом — 4:3.

Победная шайба «омичей» была забита в рамках численного меньшинства в начале третьего периода. Гол забил Кирилл Семенов. По два результативных балла на свой счет записали Деним Зернов и Оливер Каски.

«Петербуржцы» откатились на вторую строчку, уступив первое место московскому ЦСКА. На счету СКА девять результативных баллов. «Авангард» с десятью очками лидируют на Востоке.