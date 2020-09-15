Уфа, , 20:34 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась разгромной победой хозяев с преимуществом в четыре шайбы — 6:2.

Лучшими в составе «Салавата» по результативности стали форвард Теему Хартикайнен, на его счет было записано 5 (2+3) очков, и Маркус Гранлунд, который набрал 4 (2+2) очка. В составе «Торпедо» две голевые передачи отдал форвард Дамир Жафяров.

«Салават Юлаев» набрал 10 очков в шести матчах чемпионата и занимает третье место на Востоке. «Торпедо» идет на девятой строчке с четырьмя очками.