Киев, , 19:29 — REGNUM 15 сентября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2020/21 встретятся киевское «Динамо» и АЗ. Главным арбитром матча назначен Орель Гринфилд.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга.

АЗ: Бизот, Свенссон, Влар, Копмейнерс, Вейндал, де Вит, Класи, Мидтше, Стингс, Боду, Гюдмюндссон.

Для 21-летнего украинского полузащитник Николая Шапаренко этот матч станет вторым в карьере в Лиге Чемпионов.