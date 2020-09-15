Токио, , 20:47 — REGNUM Исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто 15 сентября заявил, что 24−25 сентября оргкомитет проведёт переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) относительно изменений в организации Игр после их годовой отсрочки из-за пандемии коронавируса и заключит соответствующее соглашение. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

На пресс-конференции Муто сказал, что соглашение будет состоять из 50−60 пунктов, направленных на снижение затрат и обеспечение безопасности спортсменов и зрителей. Кроме того, соглашение коснётся инфраструктуры и связанных с Играми мероприятий и церемоний. Однако точная смета станет известна только в декабре.

Организаторы выразили стремление не сокращать количество зрителей. Однако, как сказал Муто, окончательное решение по этому вопросу также не будет принято до декабря.