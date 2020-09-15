Москва, , 15:59 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) погасил большую часть долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU). Об этом 15 сентября заявил глава СБР Виктор Майгуров.

«Могу сказать, что большая часть имеющегося на сегодняшний день долга погашена», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

По его словам, сложность ситуации заключается в том, что величина долга СБР не может быть зафиксирована, пока не закончено антидопинговое расследование в отношении российских спортсменов.

«По сути, на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование — растут издержки», — сказал Майгуров.

На начало 2020 года сумма непогашенной задолженности была более €350 тыс.

Компенсация расходов является одним из 12 условий восстановления полноправного членства СБР в IBU. Сегодня российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом России, но страна не может проводить турниры и иметь своих представителей в IBU.

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