Рим, 15 сентября 2020, 15:54 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Аргентины Факундо Багнисом в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 1 часа 39 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Рублёв семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три ошибки на подаче и 2 из 8 брейков.
Во втором круге Рублёв сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
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