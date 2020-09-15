Бирмингем, Великобритания, , 15:49 — REGNUM Английский футбольный клуб «Астон Вилла» продлил контракт с полузащитником Джеком Грилишем. Об этом 15 сентября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что капитан команды подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Грилиша заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

25-летний Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В минувшем сезоне он сыграл 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

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