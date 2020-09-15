Гренобль, Франция, , 16:38 — REGNUM 16 сентября президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на альпийском этапе велогонки «Тур де Франс», сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель администрации президента подтвердил информацию о том, что Макрон будет присутствовать на альпийском этапе велогонки «Тур де Фанс», соединяющем города Гренобль и Мерибель. Этот этап включает подъем на холмы Мадлен и Лоз — самые высокие точки в рамках гонки 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, датские этапы «Тур де Франс» были перенесены с 2021 на 2022 год.

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