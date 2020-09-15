Москва, , 14:34 — REGNUM Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич будет играть за китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба клуба.

«Во всех турнирах за «Динамо» он провёл 79 матчей и забил 5 голов», — говорится в сообщении.

Срок контракта боснийского футболиста с «Динамо» был рассчитан до 2021 года. В сезоне 2019/20 он сыграл 19 матчей. В нынешнем сезоне — два матча, в которых забил один гол.

Шуньич перешёл в «Динамо» в 2017 году из немецкого «Штутгарта». На его счету 40 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.