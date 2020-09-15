Мадрид, , 14:23 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл передумал оставаться в клубе. Об этом 15 сентября сообщает Goal.com.

Отмечается, что 31-летний валлийский игрок решил, что хочет вернуться к постоянной игровой практике на футбольном поле, в связи с чем хочет покинуть «Реал».

Ранее сообщалось, на Бэйл претендует «Манчестер Юнайтед».

Напомним, летом 2013 года Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» за €101 млн. В сезоне 2019/20 он сыграл в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

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