Самара, , 14:19 — REGNUM Самарская область присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс Нации». Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 сентября в России пройдет традиционный день бега «Кросс Нации». Старты будут даны и в городах и муниципальных районах Самарской области.

Так, в столице региона забег состоится на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в п. Управленческий. Церемония открытия состоится в 11:00 часов. Призеров забегов ждут медали, кубки, дипломы, а также подарки.

Отмечается, что участие в акции совершенно бесплатно. При этом необходимо подать заявку, к которой нужно приложить и допуск врача к участию в забеге.

Сообщается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в текущем году в спортивном центре «Чайка» не будут проводиться массовый и детский забеги.

Читайте ранее в этом сюжете: Более тысячи новосибирцев пробежали полумарафон Александра Раевича