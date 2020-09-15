Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 13:47 — REGNUM Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов сыграют на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба турнира.
На сегодняшний день Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, Рублёв идёт на 12-м, Хачанов — на 16-м.
Также участниками турнира будут греческий теннисист Стефанос Циципас, швейцарец Стэн Вавринка, испанец Пабло Карреньо-Буста и итальянец Маттео Берреттини.
Турнир в Санкт-Петербурге должен пройти с 10 по 18 октября. В прошлом году победу на нём одержал Даниил Медведев.
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