Москва, 15 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) не будет проводить проверку арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе. Об этом 15 сентября заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».
Он добавил, что экспертно-судейская комиссия вынесет своё окончательное решение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Динамо» отправило запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС просьбой провести проверку на полиграфе Лапочкина, который судил матч «Динамо» — «Рубин».
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