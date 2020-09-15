Москва, , 13:12 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) не будет проводить проверку арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе. Об этом 15 сентября заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

Он добавил, что экспертно-судейская комиссия вынесет своё окончательное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Динамо» отправило запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС просьбой провести проверку на полиграфе Лапочкина, который судил матч «Динамо» — «Рубин».

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