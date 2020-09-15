Москва, , 12:24 — REGNUM Наказание для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей. Об этом 15 сентября заявил адвокат Широкова Вадим Лялин, сообщает «Пятый канал».

Лялин подтвердил, что против Широкова возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ: «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Он отметил, что по этой статье наказание предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев.

Кроме того, вместо штрафа ему могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы на срок до одного года. Не исключён арест на срок до четырёх месяцев.

Ранее сообщалось, что в отношении Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ за то, что он ударил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

Адвокаты Данченкова не согласны со статьёй, по которой обвиняют Широкова, и считают, что его действия следует квалифицировать как покушение на убийство.

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