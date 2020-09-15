Москва, , 11:56 — REGNUM В отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова возбудили уголовное дело. Об этом 15 сентября сообщается в Telegram-канале Baza.

Отмечается, на Широкова заведено дело по статье 115 УК РФ: «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Широкову грозят исправительные работы. Не исключено также, что его могут приговорить к заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Широков во время матча любительских команд напал на арбитра Никиту Данченкова и разбил ему лицо.

После этого арбитр подал заявление в полицию. Адвокат Данченкова считает, что нападение должно расцениваться как покушение на убийство.

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