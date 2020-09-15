Москва, , 11:05 — REGNUM Московское футбольный клуб «Динамо» намерен инициировать проверку арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба клуба.

«Динамо» отправило запрос в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу семи решений Лапочкина, который был главным арбитром в матче седьмого тура «Динамо» — «Рубин».

"Динамо» просит инициировать в отношении Сергея Лапочкина проверку на системе полиграф на предмет преднамеренного влияния на результат матча», — говорится в сообщении.

В клубе считают, что решения, которые принимались бригадой арбитров, имели «чётко обозначенный системный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября «Динамо» на своём поле проиграло «Рубину» со счётом 0:1.

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