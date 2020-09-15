Джейрахский район, Ингушетия, , 10:47 — REGNUM В Ингушетии планируется отметить Всемирный день туризма массовыми высокогорным марафонами. Они пройдут в Джейрахском районе. Инициатива проведения мероприятия принадлежит комитету по туризму Ингушетии и организации Behind the wave.

«Марафон справедливо можно назвать экозабегом, поскольку его маршрут пролегает по экологически привлекательным дистанциям, а также живописным местам с большим количеством архитектурных памятников — древних храмов, средневековых башенных комплексов и могильников», — цитирует ТАСС главу комитета Беслана Мизиева.

Одновременно с трех точек на 27 сентября запланирован старт. Участники марафонов будут проходить три дистанции — на десять, 21 и 42 км в условиях высокогорья. Предварительно, планируется участие более 200 спортсменов из разных регионов РФ.