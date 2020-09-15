Рим, , 09:08 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман в первом круге турнира в Риме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Блинкова три раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и 3 из 3 брейков.

Во втором круге турнира Блинкова сыграет с представительницей Испании Алёной Большовой.

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