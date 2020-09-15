Калгари, Канада, , 09:02 — REGNUM Главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» назначен Джефф Уорд. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Уорд был назначен исполняющим обязанности наставника команды в ноябре 2019 года, после того как обвинённый в расизме Билл Питерс был отправлен в отставку.

Под руководством Уорда «Калгари» сыграл 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 25 побед. Команда вышла в плей-офф, где проиграла «Далласу» в первом раунде со счётом 2−4.

Напомним, в ноябре 2019 года завершивший карьеру чернокожий хоккеист Аким Алиу сообщил, что столкнулся с проявлениями расизма со стороны Питерса в 2009 году.