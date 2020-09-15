Мадрид, , 07:58 — REGNUM Первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes занял капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси, сообщается на сайте издания.

Так, за сезон 2020/21 спортсмен заработал $126 млн, из которых $34 млн составляют доходы от участия в рекламе. На вторую строчку в рейтинге помещен нападающий итальянской команды «Ювентус» португалец Криштиану Роналду с $117 млн. Из них от рекламы получено $47 млн.

Замыкает тройку лидеров по заработку среди футболистов форвард французского клуба ПСЖ бразилец Неймар. Он получил за сезон $96 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Forbes объявил, что Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим за карьеру $1 млрд.

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