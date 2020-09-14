Сан-Франциско, США, , 23:36 — REGNUM Бразильский защитник Леандро Барбоза официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Леандро Барбоза agenciabrasil.ebc.com.br

Игрок написал об этом в своем «Инстаграме». Также он сообщил о своей новой должности. Барбоза присоединился к «Голден Стэйт» в качестве наставника игроков. Напомним, что в 2015 году он взял с «Уорриорз» чемпионство, а годом позже помог им установить рекордные 73 победных матча в «регулярке».

Бразилец провел в НБА 14 сезонов, выступая за «Финикс», «Индиану», «Бостон» и «Торонто».