Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в рамках седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась уверенной победой хозяев со счетом — 3:1.

В составе «петербуржцев» отличились Андрей Мостовой (25-я минута), Артем Дзюба (31-я) и Александр Ерохин (87-я). Единственный мяч «Арсенал» на свой счет записал хавбек Юрий Ковалев.

Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию в РПЛ до 25 матчей. «Сине-бело-голубые» занимают первое место в чемпионате страны, набрав 16 очков. «Арсенал» идет на 14-й строчке с пятью очками.