Минск, , 20:47 — REGNUM Глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков сообщил, что Белоруссия не будет проводить чемпионат мира самостоятельно, если Латвия откажется от участия в его организации.

«Федерация хоккея Беларуси провела огромную работу по заявке на проведение чемпионата мира совместно с Латвией.

После того, как мы получили это преимущественное право, стали работать в этом направлении вместе. Однако сегодня в Латвии пытаются политизировать спорт.

Сегодня не рассматривается сценарий проведения ЧМ-2021 по хоккею самостоятельно. Но мы провели такой замечательный чемпионат мира в 2014 году, потому понимаем, что нам хватит сил и инфраструктуры, чтобы снова провести ЧМ отдельно», — приводит слова Баскова портал «БЕЛТА».

Ранее Латвия направила официальное обращение в ИИХФ с заявлением, что Латвия не готова проводить ЧМ-2021 совместно в Белоруссией из-за сложившейся политической ситуации.