Нур-Султан, , 20:25 — REGNUM Московский ЦСКА обыграл казахстанский «Барыс» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Барыс Арена» в Нур-Султане и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов — 2:1.

Счет встречи был открыт на 33-й минуте матча, численное большинство «Барыс» реализовал нападающий Никита Михайлис, на его счету уже пять голов в текущем чемпионате. Под занавес третьего периода счет сравнял 40-летний Александр Попов, это его первая шайба в сезоне.

В серии буллитов победный штрафной бросок реализовал форвард «армейцев» Константин Окулов.

ЦСКА занимает первое место в таблице Западной конференции с 11 очками после 6 игр. «Барыс» опустился на шестую строчку Востока, в их активе 7 очков.