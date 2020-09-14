Москва, , 19:56 — REGNUM 14 сентября на стадионе «Ростов Арена» в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги 2020/21 будет разыгран матч между командами «Ростов» и «Локомотив».

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Козлов, Осипенко, Глебов, Байрамян, Норманн, Ионов, Еременко, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Мамаев, Ковалев, Логашев, Долгов, Поярков, Рудаков, Чистяков, Полоз.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Куликов, Магкеев, Рыбчинский, Миранчук, Смолов, Камано.

Запасные: Лысцов, Крыховяк, Жемалетдинов, Игнатьев, Эдер, Жалолиддинов, Райкович, Савин, Тугарев, Лысов, Коченков, Лисакович.