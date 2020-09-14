Рим, , 15:58 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Китая Чжан Шуай в первом круге турнира в Риме. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, восемь ошибок на подаче и 4 из 6 брейков.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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