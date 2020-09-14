Воронеж, , 15:25 — REGNUM Новым главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел» стал Олег Василенко. Об этом 14 сентября сообщается на сайте команды.

Отмечается, что новый наставник был представлен команде перед очередным тренировочным занятием. При этом в тренировке он участия не принимал, поскольку ему необходимо пройти тест на коронавирус.

С октября 2019 года «Факел» возглавлял Владимир Бесчастных, который был отправлен в отставку 5 сентября после поражения в матче с «Оренбургом» (0:2). Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды семь очков.

В сезоне 2019/20 Василенко возглавлял курский «Авангард», а затем — «Мордовию».

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