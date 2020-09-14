Хабаровск, , 15:16 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Оскар Линдберг, Иван Игумнов, Вадим Шипачёв и Владимир Брюквин. У «Амура» голами отметились Александр Горшков и Сергей Терещенко.

На сегодняшний день «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды шесть четыре очка после пяти матчей. «Амур» занимает 23-е место, команда проиграла шесть игр на старте сезона.