Доха, , 14:31 — REGNUM Матчи азиатской Лиги чемпионов пройдут на трёх стадионах в Катаре, на которых состоятся чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по проведению ЧМ-2022.

По словам гендиректора оргкомитета ЧМ-2022 Нассера Аль-Хатера, матчи Лиги чемпионов позволят протестировать возможности стадионов задолго до чемпионата мира.

Сезон азиатской Лиги чемпионов был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 14 сентября. Матчи Западной зоны пройдут в централизованном формате в Катаре на четырёх аренах, три из которых примут матчи ЧМ-2022.

Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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