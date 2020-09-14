Москва, , 13:33 — REGNUM «Зенит» предложит ЦСКА €35 млн за полузащитника Николу Влашича. Об этом 14 сентября сообщает «РБК-Спорт».

По информации издания, клубы в настоящее время активно ведут переговоры. Ожидается, что новое предложение по хорватскому футболисту составит около €35 млн.

Отмечается, что решение о переходе ещё не принято ни клубами, ни самим игроком, который хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит улучшенное предложение для ЦСКА по Влашичу.

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