Рен, Франция, , 13:24 — REGNUM Полузащитник французского футбольного клуб «Ренн» Эдуардо Камавинжа заявил, что останется в команде ещё на один сезон. Об этом сообщает Goal.com.

Камавинжа заявил, что принял решение остаться в «Ренне», несмотря на интерес со стороны таких клубов, как ПСЖ и мадридский «Реал».

"Определённо, когда тобой интересуется большой клуб, это здорово. Но я не витаю в облаках. Решение остаться в «Ренне» я принял вместе с семьёй», — сказал Камавинжа.

Ранее сообщалось, что «Ренн» оценивает 17-летнего хавбека в €80 млн. В сезоне 2019/20 он сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.