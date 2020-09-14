Манчестер, Великобритания, , 13:18 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича. Об этом 14 сентября сообщает Goal.com.

Отмечается, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты на случай, если не удастся заполучить хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

В сезоне 2019/20 Перишич играл на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», в составе которой стал чемпионом Германии, выиграл Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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