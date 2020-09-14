Москва, , 13:14 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» готовит новое предложение для московского ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Об этом 14 сентября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, новое предложение будет улучшенным по отношению к тому, которое делалось ранее. Сообщалось, что «Зенит» предлагал €25 млн за 22-летнего хорватского игрока.

Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году «армейцы» выкупили его за €15,7 млн.

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