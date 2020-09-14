Ярославль, , 13:00 — REGNUM Лучшим защитником недели в Континентальной хоккейной лиге признан хоккеист ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Рушан Рафиков ХК «Локомотив»

Вместе с «Локомотивом» Рушан Рафиков одержал две победы в трех встречах минувшей недели. На его счету гол в ворота московского «Динамо» и результативная передача. Защитник ярославского клуба все игры с положительным показателем полезности при общем +5. Рафиков нанёс 5 бросков по воротам соперников, 6 раз блокировал броски и выполнил 2 силовых приёма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 13 сентября «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор», одержав четвертую победу в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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