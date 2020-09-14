Москва, , 12:41 — REGNUM Пакет законопроектов, который направлен на предотвращение оттока спортсменов за рубеж, может быть принят Госдумой до конца 2020 года. Об этом 14 сентября заявил президент Федерации хоккея России (ФХР), член комитета Госдумы по охране здоровья («Единая Россия») Владислав Третьяк.

«Сейчас мы с Минспортом согласовываем все поправки», — сказал Третьяк ТАСС.

По его словам, главной задачей законопроекта является предотвращение оттока молодых хоккеистов за рубеж.

«Мы всё делаем для того, чтобы игроки принесли сначала пользу своему клубу и стране, которая многое делает для того, чтобы игроки вообще состоялись», — добавил глава ФХР.

По словам Третьяка, предлагается «возрастной ценз», до которого игрок должен заплатить своей школе за воспитание определённую сумму в случае отъезда за рубеж. Он отметил, что это пока находится в стадии обсуждения.