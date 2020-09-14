Калгари, Канада, , 11:51 — REGNUM Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Марк Джиордано стал обладателем приза «Марк Мессье Трофи». Об этом 14 сентября сообщается на сайте лиги.

Трофей ежегодно вручается хоккеисту, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и за его пределами.

В регулярных чемпионатах НХЛ 36-летний Джиордано провёл 893 матча, в которых набрал 483 очка: 134 шайбы и 349 передач. В сезоне 2019/20 он был признан лучшим защитником лиги.

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