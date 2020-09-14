Орландо, США, , 10:48 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в шестом матче полуфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 111:98. центровой

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, сделавший дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Пол Джордж, который набрал 33 очка.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в серии: 3−3. Финалист Западной конференции определится в седьмом матче.

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