Джакарта, , 10:46 — REGNUM Индонезия отменила свою заявку на проведение чемпионата Азии по бадминтону, поскольку пандемия еще не утихла, сообщает Antara.

Поскольку COVID-19 еще не утих и, видя, что многие страны запретили своим гражданам посещать Индонезию, государство решило отменить запрос на проведение турнира.

Всемирная федерация бадминтона (BWF) посчитала Индонезию местом проведения трех престижных турниров, а именно Asia Open I и Asia Open II, оба из которых включены в категорию BWF World Tour Super 1000, а также в финал BWF World Tour Finals 2020.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Индонезии Сяхрул Ясин Лимпо подчеркнул важную роль сельскохозяйственного сектора и его вклад в ВВП Индонезии в условиях пандемии, присутствуя на онлайн-заседании министров сельского хозяйства стран G20.

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