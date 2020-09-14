Москва, , 10:18 — REGNUM Матч молодёжных сборных России и Эстонии пройдёт 9 октября на «Арене-Химки». Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится в рамках девятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, молодёжная сборная России проиграла команде Польши со счётом 0:1. На сегодняшний день сборная России, набравшая 17 очков, идёт на первом месте в группе 5.

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