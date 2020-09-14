Нью-Йорк, США, , 09:09 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата США (US Open). Встреча, продолжавшаяся 4 часа 2 минуты, завершилась со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Зверев взял первые два сета. Однако затем Тим смог выровнять ситуацию по партиям, а в пятом сете выиграть на тай-брейке.

Тим восемь раз подал навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 15 ошибок на подаче и 8 из 18 брейков.

Для Тима эта победа стала первой как на US Open, так и в целом на турнирах серии «Большого шлема». Для Зверева этот матч был первым финалом на турнирах «Большого шлема».

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open