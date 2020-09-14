Эдмонтон, Канада, , 08:57 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон. Спустя 15 секунд форвард «Тампы» Блейк Коулман восстановил равновесие, а ещё через 12 секунд нападающий Ондржей Палат вывел «Тампу» вперёд.

В третьем периоде хоккеисты «Лайтнинг» забросили ещё две шайбы, отличились Брейден Пойнт и Патрик Марун.

Отметим, что российский форвард Никита Кучеров отдал две результативные передачи. На счету российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского 26 отражённых бросков и один голевой пас.

Таким образом, «Тампа» укрепила своё преимущество в серии: 3−1.

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