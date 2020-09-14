Париж, , 08:45 — REGNUM Матч третьего тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Марселем» завершился массовой дракой.

На 95-й минуте полузащитник ПСЖ Леандро Паредес сфолил против игрока «Марселя», а затем толкнул его одноклубника. В результате произошла массовая драка.

По информации Get French Football News, в ходе потасовки защитник «Марселя» Альваро Гонсалес оскорбил одного из игроков ПСЖ, сказав ему: «Закрой рот, грязная обезьяна».

После драки арбитр удалил с поля пятерых игроков: Неймара, Лейвина Курзава и Леандро Паредеса (ПСЖ) и Дарио Бенедетто, Жордана Амави («Марсель»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Марсель» обыграл ПСЖ в матче третьего тура чемпионата Франции со счётом 1:0.

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