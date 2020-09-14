Минск, , 08:32 — REGNUM Нет предпосылок для отказа от проведения чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021 году. Об этом 13 сентября заявил глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков.

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«Сегодня нет предпосылок для того, чтобы не провести один из лучших чемпионатов мира», — цитирует Баскова БелТА.

Он отметил, что Федерация хоккея Белоруссии совместно с Латвией провела большую работу по заявке на проведение ЧМ-2021.

По его словам, обе страны получили это преимущественное право на проведение турнира, но сегодня в Латвии «пытаются политизировать спорт».

Ранее сообщалось, что Латвия откажется от проведения ЧМ-2021, если он не будет перенесён из Белоруссии. Напомним, первоначально планировалось провести турнир в двух городах — Риге и Минске.

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