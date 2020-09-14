Ростов-на-Дону, , 01:49 — REGNUM В день матча «Ростов» — «Локомотив», который состоится14 сентября на стадионе «Ростов Арена», будет организована работа дополнительного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дополнительные автобусы на маршруте № 39 будут запущены за 1,5 часа до начала игры, а затем после финального свистка. С 19:00 до 23:15транспорт будет ходить до остановочного пункта «Городской пляж». Общественный транспорт, связывающий центр города с отдалёнными микрорайонами, к 22:45 будет сосредоточен в центральной части донской столицы.

Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 20:30мск.