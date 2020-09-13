Хьюстон, США, , 23:46 — REGNUM «Хьюстон» разыскивает специалиста на пост главного тренера, одним из кандидатов, согласно данным Yahoo Sports, является Тайрон Ли.

Напомним, что главный тренер «Рокетс» Майк Д'Антони вышел с официальным заявлением, где сообщил, что покинул свой пост.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Тайрон Ли близок к заключению контракта с «Филадельфией», которая ныне рассматривает кандидатуру Д'Антони.

В этом сезоне Лю работал в тренерском штабе «Лос-Анджелес Клипперс», а в период с 2016 по 2018 год возглавлял «Кливленд».