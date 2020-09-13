Хьюстон, США, , 23:32 — REGNUM Главный тренер «Хьюстона» Майк Д'Антонио вышел с официальным заявлением о своем уходе из «Рокетс».

«С огромной печалью и благодарностью мы с женой Лорел объявляем, что наше невероятное путешествие в Хьюстоне закончилось, и что мы переходим к новой главе.

Время, проведенное здесь, стало одним из самых запоминающихся событий в нашей жизни. От наших дорогих друзей, невероятных партнерских отношений с гражданскими лидерами и городскими властями до замечательных некоммерческих организаций и клиентов, которых они обслуживают, Лорел и я будем всегда признательны этому сообществу за то, что они приняли нашу семью», — написал в обращении экс-наставник «Рокетс» Д'Антонио.

Напомним, что «Хьюстон» вылетел из плей-офф НБА, уступив в серии с «Лейкерс» (4:1).