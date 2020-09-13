Лондон, , 22:56 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» не справился с доминационным футболов ливерпульского «Эвертона» в первом туре нового розыгрыша АПЛ. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой гостей с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч забил хавбек Доминик Калверт-Льюин на 55-й минуте.

Благодаря этой победе «Эвертон» занял пятое место в таблице. В прошлом сезоне ливерпульская команда завершила сезон на 12-й месте, «Тоттенхэм» — на шестом.