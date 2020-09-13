Эдмонтон, Канада, , 22:47 — REGNUM Нападающие клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас и Том Кюнхакль не смогут помочь команде в оставшихся матчах плей-офф, передает официальный сайт НХЛ.

Хоккеисты получили повреждения из-за чего покинули тренировочный кампус в Эдмонтоне, где сейчас проводиться финал Восточной конференции между «осторовитянами» и «Тампа-Бэй».

В общей сложности Сизикас провел в текущем плей-офф 18 матчей, отличившись в них двумя голевыми передачами. Кюнхакль вышел в трех матчах и отдал одну передачу.