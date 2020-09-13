Вильярреаль, Испания, , 22:27 — REGNUM «Вильярреал» разошелся ничьей с дебютантом этого сезона чемпионата Испании «Уэской» в рамках первого тура. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вилярреале и завершилась со счетом — 1:1.

Счет встречи открыл защитник «Уэски» Пабло Маффео на 42-й минуте, однако уже в начале второго тайма форвард «Вильярреала» Херард Морено сравнял счет с помощью пенальти.

Результат этой встречи поставил «Уэску» и «Вильярреал» на соседних пятом и шестом местах.