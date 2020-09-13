Москва, , 22:07 — REGNUM Поражение московского «Спартака» в матче седьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:3) прокомментировал главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Начали матч хорошо, прессинговали и владели мячом, — передает слова главного тренера «Спартака» Sport24. — Много атаковали, логичным завершением был первый гол. После этого пропустили два простых гола».

По его словам, футболисты «Спартака» пытались во втором тайме сравнять счет, однако пропустили третий мяч в концовке игры.

Тедеско выразил мнение, что «красно-белым» на финальной стадии не хватает агрессивности.

«Я очень разочарован результатом», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября футболисты московского «Спартака» в выездном матче седьмого тура РПЛ проиграли столичной команде ЦСКА. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:3.

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